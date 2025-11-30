Россия контактирует с Турцией в связи с атаками на танкеры в Черном море

Россия контактирует с Турцией в связи с атаками на танкеры в Черном море

Россия находится в контакте с турецкими властями в связи с атаками на танкеры в Черном море, пишет ТАСС со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По инсайдерской информации, российские загранучреждения в Турции также оказывают необходимое содействие.

В настоящее время российская сторона находится в контакте с турецкими властями по данному вопросу, российские загранучреждения в Турции оказывают в этой ситуации все необходимое содействие, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что никто не пострадал в результате атаки на танкеры Virat и Kaitos с гражданами России на борту. Осведомленный источник заявил, что жертв удалось избежать благодаря мужеству и решительным действиям членов экипажа.

До этого представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает все стороны осудить теракты на танкерах в Черном море. Дипломат добавила, что действия Киева ставят под угрозу судоходство в этом регионе. Представитель МИД отметила, что целью теракта было помешать мирным усилиям, предпринимаемым для разрешения украинского кризиса.