Рейс с российскими туристами в Венесуэлу отправляют в другую страну АТОР: российских туристов направят на Кубу вместо Венесуэлы на фоне угроз США

Рейс PEGAS Touristik, который должен был доставить российских туристов в Венесуэлу, перенаправят на остров Маргарита на Кубе, сообщила Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале. Причиной такого решения стали возросшие риски в воздушном пространстве северного побережья Южной Америки из-за активности американских войск.

Российских туристов перенаправляют из Венесуэлы на Кубу. Из-за рисков в воздушном пространстве Венесуэлы PEGAS Touristik отменил ближайший рейс на Маргариту. Туристам предлагают либо отдых на Кубе в отелях сопоставимого уровня, либо сохранение средств на будущие путешествия, — говорится в сообщении.

Ранее американские СМИ писали, что Венесуэла разработала два варианта действий на случай прямой военной атаки со стороны США — партизанское сопротивление и целенаправленную «анархизацию» страны. Первый сценарий предполагает организацию длительного сопротивления с саботажем и рассредоточением военных, второй — создание хаоса в Каракасе силами спецслужб и сторонников правящей партии.