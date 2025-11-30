День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 17:39

Рейс с российскими туристами в Венесуэлу отправляют в другую страну

АТОР: российских туристов направят на Кубу вместо Венесуэлы на фоне угроз США

Остров Маргарита на Кубе Остров Маргарита на Кубе Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Рейс PEGAS Touristik, который должен был доставить российских туристов в Венесуэлу, перенаправят на остров Маргарита на Кубе, сообщила Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале. Причиной такого решения стали возросшие риски в воздушном пространстве северного побережья Южной Америки из-за активности американских войск.

Российских туристов перенаправляют из Венесуэлы на Кубу. Из-за рисков в воздушном пространстве Венесуэлы PEGAS Touristik отменил ближайший рейс на Маргариту. Туристам предлагают либо отдых на Кубе в отелях сопоставимого уровня, либо сохранение средств на будущие путешествия, — говорится в сообщении.

Ранее американские СМИ писали, что Венесуэла разработала два варианта действий на случай прямой военной атаки со стороны США — партизанское сопротивление и целенаправленную «анархизацию» страны. Первый сценарий предполагает организацию длительного сопротивления с саботажем и рассредоточением военных, второй — создание хаоса в Каракасе силами спецслужб и сторонников правящей партии.

Россия
АТОР
туристы
рейсы
Венесуэла
Куба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кличко придумал способ спасения Украины от коррупции
Россиянке потребовалась экстренная операция после удаления зуба
Подвергшийся нападению лыжник обозначил последствия для оппонента
Назван главный вопрос, который могут обсудить Путин и Уиткофф
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Льгов 25 ноября
США хотят представить Путину в Москве обновленный мирный план
«Дела у прокурора»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве на Бали
«Живете в мифах»: Вучич ответил на обвинения в ухудшении отношений с РФ
Названы смертельные риски диареи
Крупного поставщика синтетических наркотиков накрыли в Петербурге
Бельгия одобрит передачу российских активов при трех условиях
Дмитриева наградили за содействие диалогу между Россией и США
Умеров стер важное сообщение о переговорах с США
Страшные жертвы, блэкаут и вода «по колено»: фото катастрофы в Индонезии
«Наверное, уже не получится»: почему у Аверина нет детей, как живет актер
Стало известно, как сильно магазины накручивают цены на рыбу
Раскрыто, что грозит готовившему теракт на газопроводе в Подмосковье
Стала известна дата возвращения самой яркой кометы
Принадлежащий турецкой компании танкер терпит крушение у Сенегала
Рейс с российскими туристами в Венесуэлу отправляют в другую страну
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.