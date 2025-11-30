Стало известно, есть ли жертвы при атаке на танкеры с россиянами на борту

Жертв в результате атак на танкеры Virat и Kaitos с гражданами России на борту нет, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, РФ находится в контакте с Турцией по инцидентам с атаками в Черном море.

К счастью, благодаря мужеству и решительным действиям членов команд танкеров, подвергшихся нападению, удалось обойтись без жертв, — отметил собеседник агентства.

Ранее в Минтрансе Турции сообщили о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся 28 ноября в Новороссийск. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали. В ночь на 29 ноября под ударом также оказался нефтяной причал КТК под Новороссийском.

Также турецкие власти выразили серьезную обеспокоенность в связи с последними атаками на танкеры в Черном море. Министерство иностранных дел Казахстана в свою очередь выразило протест в связи с атакой ВСУ. В ведомстве охарактеризовали случившееся как третий акт агрессии против гражданского объекта.