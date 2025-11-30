День матери
30 ноября 2025 в 17:09

В Майами началась встреча украинской и американской делегаций

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Майами началась встреча украинской делегации с представителями США, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, Вашингтон представляют американский госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, передает «Страна.ua».

Умеров заявил, что встреча украинской делегации с Уиткоффом, Рубио и Кушнером уже началась, — говорится в материале.

По информации американского портала Axios, встреча проходит в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay. Со стороны Украины приехали замминистра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, глава штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и неназванные представители украинских спецслужб.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели.

До этого Путин отмечал, что Уиткофф защищает позицию главы государства и свою страну. По его словам, диалог с представителем Вашингтона непростой, однако проходит без «ругани и плевков».

