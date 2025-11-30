День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 17:29

Европейский телеканал показал карту Украины без Крыма

Польский телеканал TVN продемонстрировал карту Украины без Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательного шоу The Floor. В частности, в викторине, где участники должны были угадывать страны по контурам, российский полуостров был отображен отдельно от Украины и выделен другим цветом.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф пришел к выводу о необходимости территориальных уступок Киева из-за ухудшения его военного положения. Он признал серьезные потери Вооруженных сил Украины на фронте.

До этого председатель совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что заявление ЕС о непризнании ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма российскими территориями является попыткой Запада сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он посоветовал европейским политикам ознакомиться со своим уставом, так как Европарламент не обладает соответствующими правами.

В свою очередь депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что американский план урегулирования конфликта на Украине фактически свидетельствует о победе России. Он призвал страны ЕС отказаться от текущего политического курса и начать поиск путей для диалога с Кремлем.

Крым
Украина
Польша
карты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кличко придумал способ спасения Украины от коррупции
Россиянке потребовалась экстренная операция после удаления зуба
Подвергшийся нападению лыжник обозначил последствия для оппонента
Назван главный вопрос, который могут обсудить Путин и Уиткофф
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Льгов 25 ноября
США хотят представить Путину в Москве обновленный мирный план
«Дела у прокурора»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве на Бали
«Живете в мифах»: Вучич ответил на обвинения в ухудшении отношений с РФ
Названы смертельные риски диареи
Крупного поставщика синтетических наркотиков накрыли в Петербурге
Бельгия одобрит передачу российских активов при трех условиях
Дмитриева наградили за содействие диалогу между Россией и США
Умеров стер важное сообщение о переговорах с США
Страшные жертвы, блэкаут и вода «по колено»: фото катастрофы в Индонезии
«Наверное, уже не получится»: почему у Аверина нет детей, как живет актер
Стало известно, как сильно магазины накручивают цены на рыбу
Раскрыто, что грозит готовившему теракт на газопроводе в Подмосковье
Стала известна дата возвращения самой яркой кометы
Принадлежащий турецкой компании танкер терпит крушение у Сенегала
Рейс с российскими туристами в Венесуэлу отправляют в другую страну
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.