Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательного шоу The Floor. В частности, в викторине, где участники должны были угадывать страны по контурам, российский полуостров был отображен отдельно от Украины и выделен другим цветом.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф пришел к выводу о необходимости территориальных уступок Киева из-за ухудшения его военного положения. Он признал серьезные потери Вооруженных сил Украины на фронте.

До этого председатель совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что заявление ЕС о непризнании ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма российскими территориями является попыткой Запада сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он посоветовал европейским политикам ознакомиться со своим уставом, так как Европарламент не обладает соответствующими правами.

В свою очередь депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что американский план урегулирования конфликта на Украине фактически свидетельствует о победе России. Он призвал страны ЕС отказаться от текущего политического курса и начать поиск путей для диалога с Кремлем.