Страшные жертвы, блэкаут и вода «по колено»: фото катастрофы в Индонезии

В Индонезии обильные дожди спровоцировали наводнения и оползни. По последним данным властей, число пострадавших выросло до 441 человека. Еще 406 числятся пропавшими без вести.

Больше всего из-за стихии пострадали провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. На фоне масштабного наводнения из проблемных районов эвакуировали более 2000 человек, серьезные повреждения зафиксировали у 800 домов.

Уехавшая по обмену в Индонезию российская студентка Лидия Никитина рассказала, что в пострадавшем от стихии городе Банда-Ачех наблюдаются перебои с электричеством и мобильной связью, закрываются кафе и рестораны. По ее словам, в окрестностях города Медан на острове Суматра дороги также оказались затоплены «по колено». Местным жителям пришлось перевозить транспорт через опасные участки на фурах. В сельской местности реки вышли из берегов, и жилища людей затопило наполовину, уточнила девушка.

28 ноября президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с наводнениями в стране. Глава РФ также передал слова поддержки пострадавшим.

Фото с мест трагедии в Индонезии — в материале NEWS.ru.