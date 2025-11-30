День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 18:01

Страшные жертвы, блэкаут и вода «по колено»: фото катастрофы в Индонезии

Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия Фото: Gatha Ginting/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Индонезии обильные дожди спровоцировали наводнения и оползни. По последним данным властей, число пострадавших выросло до 441 человека. Еще 406 числятся пропавшими без вести.

Больше всего из-за стихии пострадали провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. На фоне масштабного наводнения из проблемных районов эвакуировали более 2000 человек, серьезные повреждения зафиксировали у 800 домов.

Уехавшая по обмену в Индонезию российская студентка Лидия Никитина рассказала, что в пострадавшем от стихии городе Банда-Ачех наблюдаются перебои с электричеством и мобильной связью, закрываются кафе и рестораны. По ее словам, в окрестностях города Медан на острове Суматра дороги также оказались затоплены «по колено». Местным жителям пришлось перевозить транспорт через опасные участки на фурах. В сельской местности реки вышли из берегов, и жилища людей затопило наполовину, уточнила девушка.

28 ноября президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с наводнениями в стране. Глава РФ также передал слова поддержки пострадавшим.

Фото с мест трагедии в Индонезии — в материале NEWS.ru.

Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Gatha Ginting/XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Andri Mardiansyah/XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Andri Mardiansyah/XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Andri Mardiansyah/XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Gatha Ginting/Source: XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Gatha Ginting/XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Gatha Ginting/XinHua/Global Look Press
Оползни в Индонезии
Оползни в Индонезии
Фото: Andri Mardiansyah/XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Fachrul Reza/XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Andri Mardiansyah/XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Fachrul Reza/XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Fachrul Reza/XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Andri Mardiansyah/XinHua/Global Look Press
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Оползни, Западная Суматра, Северная Суматра, Индонезия
Фото: Saddam/XinHua/Global Look Press
Индонезия
фото
катаклизмы
оползни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кличко придумал способ спасения Украины от коррупции
Россиянке потребовалась экстренная операция после удаления зуба
Подвергшийся нападению лыжник обозначил последствия для оппонента
Назван главный вопрос, который могут обсудить Путин и Уиткофф
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Льгов 25 ноября
США хотят представить Путину в Москве обновленный мирный план
«Дела у прокурора»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве на Бали
«Живете в мифах»: Вучич ответил на обвинения в ухудшении отношений с РФ
Названы смертельные риски диареи
Крупного поставщика синтетических наркотиков накрыли в Петербурге
Бельгия одобрит передачу российских активов при трех условиях
Дмитриева наградили за содействие диалогу между Россией и США
Умеров стер важное сообщение о переговорах с США
Страшные жертвы, блэкаут и вода «по колено»: фото катастрофы в Индонезии
«Наверное, уже не получится»: почему у Аверина нет детей, как живет актер
Стало известно, как сильно магазины накручивают цены на рыбу
Раскрыто, что грозит готовившему теракт на газопроводе в Подмосковье
Стала известна дата возвращения самой яркой кометы
Принадлежащий турецкой компании танкер терпит крушение у Сенегала
Рейс с российскими туристами в Венесуэлу отправляют в другую страну
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.