Цифровой самолет в Telegram продали по цене московской квартиры Анимированный самолет NFT был продан на аукционе в Telegram за 18 млн рублей

В мессенджере Telegram завершился первый аукцион цифровых подарков, передает Telegram-канал SHOT. Анимированное изображение самолета в формате NFT было продано за 18 млн рублей.

По данным журналистов, покупателем цифрового актива стал канадский предприниматель Джейсон Фалович. Стоимость лота сравнялась с ценой двухкомнатной квартиры в Москве.

Ранее в версии Telegram 12.2.1 для Android появилась функция стримов из личных профилей. Они организованы в формате историй.

До этого выяснилось, что Telegram нет в белом списке сервисов, доступных для пользователей при отсутствии интернета. По данным Роскомнадзора, мессенджер включен в другой список — методических рекомендаций Минпросвещения РФ по обеспечению образовательных организаций оптимальным и безопасным доступом к сервисам Сети. Перечень создан исходя из того, какими сайтами россияне пользуются чаще всего. В него вошли в том числе «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие.

Кроме того, Министерство цифрового развития Российской Федерации сообщило о дополнении перечня интернет-ресурсов, сохраняющих доступность при отключении мобильного интернета для обеспечения безопасности. На втором этапе формирования так называемого белого списка в него вошли новые категории отечественных цифровых сервисов, включая Альфа-Банк и «Почту России».