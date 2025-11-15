Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 23:06

Цифровой самолет в Telegram продали по цене московской квартиры

Анимированный самолет NFT был продан на аукционе в Telegram за 18 млн рублей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В мессенджере Telegram завершился первый аукцион цифровых подарков, передает Telegram-канал SHOT. Анимированное изображение самолета в формате NFT было продано за 18 млн рублей.

По данным журналистов, покупателем цифрового актива стал канадский предприниматель Джейсон Фалович. Стоимость лота сравнялась с ценой двухкомнатной квартиры в Москве.

Ранее в версии Telegram 12.2.1 для Android появилась функция стримов из личных профилей. Они организованы в формате историй.

До этого выяснилось, что Telegram нет в белом списке сервисов, доступных для пользователей при отсутствии интернета. По данным Роскомнадзора, мессенджер включен в другой список — методических рекомендаций Минпросвещения РФ по обеспечению образовательных организаций оптимальным и безопасным доступом к сервисам Сети. Перечень создан исходя из того, какими сайтами россияне пользуются чаще всего. В него вошли в том числе «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие.

Кроме того, Министерство цифрового развития Российской Федерации сообщило о дополнении перечня интернет-ресурсов, сохраняющих доступность при отключении мобильного интернета для обеспечения безопасности. На втором этапе формирования так называемого белого списка в него вошли новые категории отечественных цифровых сервисов, включая Альфа-Банк и «Почту России».

Telegram
nft
подарки
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число сбитых украинских БПЛА за вечер
Тысячи преступников в Британии избежали наказания
«Катастрофические последствия»: Украине предрекли энергетический коллапс
Воздушное пространство двух городов России закрылось
Медведчук назвал вариант нормального будущего для жителей Украины
Цифровой самолет в Telegram продали по цене московской квартиры
Четверых студентов из Индии арестовали в Пскове
Раскрыто, где хранятся €193 млрд активов России
Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой
Как приготовить легендарный «Молочный ломтик» дома
В Подмосковье подростки разгромили электричку и напали на человека
Стало известно, почему Трамп не сможет закончить украинский конфликт
Дроны ВСУ атаковали машину мирного жителя в Белгородской области
Ноябрь в Подмосковье оказался богатым на грибы
Более 60 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ
Подоляк призвал не стыдиться коррупции
Стало известно, о чем Путин говорил с Нетаньяху
Сборная России по футболу проиграла команде Чили
Настя Ивлеева едва сдержала слезы из-за одного видео
Алсу показала редкие кадры со своим сыном
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.