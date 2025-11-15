Четверых студентов из Индии арестовали в Пскове Четверых отчисленных студентов из Индии арестовали за хищение продуктов в Пскове

Псковский городской суд избрал меру пресечения для четырех граждан Индии, ранее отчисленных из местного университета, сообщила пресс-служба судов региона в Telegram-канале. Им предъявлено обвинение в тайном хищении продуктов из магазина.

15 ноября 2025 года Псковским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех граждан Индии, ранее обучавшихся и отчисленных из Псковского государственного университета, — говорится в публикации.

Отмечается, что решение об аресте принято с учетом ранее совершенных мелких хищений. Отсутствие постоянного места проживания после отчисления из вуза также повлияло на решение суда, добавили в источнике.

Ранее в Балашове Саратовской области неизвестный местный житель совершил кражу в торговом центре «Айсберг», заменив новые кроссовки на свою обувь. У работников осталась видеозапись, на которой зафиксировано преступление.

До этого в Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке ограбления супермаркета в Люберцах. Персонал магазина на Новорязанском шоссе заметил подозрительного посетителя, после чего сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы оперативно прибыли на место и задержали мужчину. Выяснилось, что он пытался украсть продукты на сумму 6 тыс. рублей.