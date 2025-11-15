Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 22:54

Четверых студентов из Индии арестовали в Пскове

Четверых отчисленных студентов из Индии арестовали за хищение продуктов в Пскове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Псковский городской суд избрал меру пресечения для четырех граждан Индии, ранее отчисленных из местного университета, сообщила пресс-служба судов региона в Telegram-канале. Им предъявлено обвинение в тайном хищении продуктов из магазина.

15 ноября 2025 года Псковским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех граждан Индии, ранее обучавшихся и отчисленных из Псковского государственного университета, — говорится в публикации.

Отмечается, что решение об аресте принято с учетом ранее совершенных мелких хищений. Отсутствие постоянного места проживания после отчисления из вуза также повлияло на решение суда, добавили в источнике.

Ранее в Балашове Саратовской области неизвестный местный житель совершил кражу в торговом центре «Айсберг», заменив новые кроссовки на свою обувь. У работников осталась видеозапись, на которой зафиксировано преступление.

До этого в Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке ограбления супермаркета в Люберцах. Персонал магазина на Новорязанском шоссе заметил подозрительного посетителя, после чего сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы оперативно прибыли на место и задержали мужчину. Выяснилось, что он пытался украсть продукты на сумму 6 тыс. рублей.

Индия
студенты
аресты
Псковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число сбитых украинских БПЛА за вечер
Тысячи преступников в Британии избежали наказания
«Катастрофические последствия»: Украине предрекли энергетический коллапс
Воздушное пространство двух городов России закрылось
Медведчук назвал вариант нормального будущего для жителей Украины
Цифровой самолет в Telegram продали по цене московской квартиры
Четверых студентов из Индии арестовали в Пскове
Раскрыто, где хранятся €193 млрд активов России
Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой
Как приготовить легендарный «Молочный ломтик» дома
В Подмосковье подростки разгромили электричку и напали на человека
Стало известно, почему Трамп не сможет закончить украинский конфликт
Дроны ВСУ атаковали машину мирного жителя в Белгородской области
Ноябрь в Подмосковье оказался богатым на грибы
Более 60 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ
Подоляк призвал не стыдиться коррупции
Стало известно, о чем Путин говорил с Нетаньяху
Сборная России по футболу проиграла команде Чили
Настя Ивлеева едва сдержала слезы из-за одного видео
Алсу показала редкие кадры со своим сыном
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.