Российский аэропорт временно прекратил работу

Аэропорт Волгограда временно ввел ограничения в работе, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушная гавань приостановила прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности, проинформировал он.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА. В связи с инцидентом в аэропортах Домодедово и Жуковский были временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

До этого Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области (56).