Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 02:13

Российский аэропорт временно прекратил работу

Росавиация: временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Волгограда временно ввел ограничения в работе, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушная гавань приостановила прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности, проинформировал он.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА. В связи с инцидентом в аэропортах Домодедово и Жуковский были временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

До этого Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области (56).

Росавиация
Волгоград
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказал, чем может быть опасен тыквенный латте
В Белом доме раскрыли приоритетную задачу Трампа
Санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа: что будет с ценами на бензин в РФ
Россиянам рассказали, что грозит за снежные кучи рядом с дачным участком
«Пьяные» скандалы, брак по расчету, розыск на Украине: как живет Лепс
Михалков призвал всех россиян отслужить в армии
Очевидцы рассказали о взрывах в Ростовской области
Парфюмер объяснила, почему духи не стоит наносить на одежду
Российский аэропорт временно прекратил работу
Чеченских женщин призвали носить платки
Эта Франция умерла. Рейтинг Макрона рухнул: когда ему объявят импичмент
Захарова перевела помощь США Украине в «съедобную» валюту
Трамп предупредил о готовности Пентагона к наземной военной операции
Фаза Луны сегодня, 24 октября 2025 года. Что выбрать: добро или деньги?
Чуть не умер в начале карьеры и стал великим: как живет Дмитрий Саутин
Китай резко предостерег Трампа от вмешательства в отношения с Россией
Российских резервистов могут привлечь к защите важнейших объектов
Третий сезон «Метода» с Хабенским и Кологривым: дата выхода, трейлер, сюжет
Гороскоп на 24 октября: Скорпионам — выжидать, Стрельцам — действовать
Автомобиль влетел в остановку с людьми в Твери
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.