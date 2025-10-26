Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 13:36

Более 180 человек ожидают замены борта в аэропорту Ханты-Мансийска

В аэропорту Ханты-Мансийска 183 пассажира ожидают замены борта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Ханты-Мансийска 183 пассажира ожидают замены борта, передает Уральская транспортная прокуратура. Рейс SU-1383 авиакомпании «Аэрофлот» из Ханты-Мансийска в Москву (Шереметьево) задержан на семь часов.

26.10.2025 из-за замены воздушного судна в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан к вылету рейс SU-1383 АО «Авиакомпания Аэрофлот» в Москву (Шереметьево). Планируемое время вылета 13 часов 55 минут 26.10.2025, — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что задержка рейса вызвана повреждением кромки двери самолета из-за действий наземных служб аэропорта. Пассажирам предоставили место для проживания, а также обеспечили их напитками и едой. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров и начала проверку на соответствие законодательству о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в ярославском аэропорту Туношна были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной является обеспечение безопасности полетов. Подробности пока не раскрываются.

Ханты-Мансийск
аэропорты
пассажиры
задержки
замены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт раскрыл главное назначение «Буревестников»
На Западе раскрыли последствия отказа Трампа поставлять оружие Зеленскому
Телефонный пранкер раскрыл главные правила информационной гигиены
Актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту
В Кремле с угрозой ответили ЕС на планы изъять российские активы
Песков назвал санкции США «недружественным шагом»
В Минобороны раскрыли число сбитых бомб и беспилотников ВСУ
Лавров раскрыл, есть ли у России враги на Западе и Востоке
Более 180 человек ожидают замены борта в аэропорту Ханты-Мансийска
В Париже осудили утечку о задержании подозреваемых в ограблении Лувра
В Совфеде раскрыли, где «находится» суверенитет стран Балтии
Российские военные вновь ударили по объектам ВПК Украины
Здоровая обувь: как выбрать модель, которая не навредит вашим ногам
В Госдуме заявили о давлении режима Санду на проекты АНО «Евразия»
Песков раскрыл, что Путин думает о желании Трампа добиться мира «за ночь»
В Кремле заявили о паузе в мирном урегулировании на Украине
В Кремле объяснили, почему нельзя говорить об отмене саммита в Будапеште
«Огромные проблемы»: депутат раскрыла правду о работе администрации Санду
Минимум 10 человек пострадали от удара ВСУ по поселку Маслова Пристань
Погода в Москве в понедельник, 27 октября: ждать ли ливней и похолодания
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.