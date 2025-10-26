Более 180 человек ожидают замены борта в аэропорту Ханты-Мансийска

В аэропорту Ханты-Мансийска 183 пассажира ожидают замены борта, передает Уральская транспортная прокуратура. Рейс SU-1383 авиакомпании «Аэрофлот» из Ханты-Мансийска в Москву (Шереметьево) задержан на семь часов.

26.10.2025 из-за замены воздушного судна в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан к вылету рейс SU-1383 АО «Авиакомпания Аэрофлот» в Москву (Шереметьево). Планируемое время вылета 13 часов 55 минут 26.10.2025, — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что задержка рейса вызвана повреждением кромки двери самолета из-за действий наземных служб аэропорта. Пассажирам предоставили место для проживания, а также обеспечили их напитками и едой. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров и начала проверку на соответствие законодательству о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в ярославском аэропорту Туношна были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной является обеспечение безопасности полетов. Подробности пока не раскрываются.