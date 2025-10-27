Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 октября 2025 года

Какой сегодня день? 27 октября родился один из самых известных путешественников и первооткрывателей Джеймс Кук и французский врач, поставивший под угрозу собственную жизнь ради эксперимента. В этот день отмечают роль школьных библиотек и важность аудиовизуального наследия. А еще сегодня обращают внимание на осенние миражи.

Памятные даты и исторические события 27 октября

Кинематограф, телевизионные архивы и звукозаписи формируют важнейший пласт культурного достояния человечества. Хотя технологии позволили сохранить многое, созданное в прошлом веке, огромный массив материалов был утрачен навсегда. Для привлечения внимания к этой проблеме ЮНЕСКО в 2005 году провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия. В России в этот день проводят специальные презентации, которые знакомят публику с наиболее ценными образцами национального аудиовизуального наследия.

Какие праздники отмечают 27 октября еще? Сегодня во всем мире отмечается День школьных библиотек. Он официально появился почти 20 лет назад. И с тех пор, с 2008 года, проводится целый месячник школьных библиотек, позволяющий учебным заведениям самостоятельно планировать мероприятия. Россия поддержала эту инициативу в том же году. Традиционно в конце октября проходят акции по сбору книг, встречи с авторами, выставки и конкурсы при активном участии самих школьников.

Необычные праздники и интересные факты

27 октября отмечается День наставничества. Это праздник посвящен передаче знаний и опыта от старшего поколения к младшему и является поводом выразить благодарность наставникам. Этот день также приурочен ко дню рождения Константина Ушинского, основоположника российской научной педагогики.

Необычный праздник сегодня — День осенних миражей. Этот день посвящен мимолетной красоте и переменчивости осенней природы. Он популярен в российских социальных сетях. Пользователи переосмысливают окружающее, фиксируют с помощью смартфона осенние улицы и вдохновляются, создавая стихотворения, фотографии и картины. Кто среди нас обожает осень? Думаем, вы лучше всех понимаете, о чем мы говорим!

Церковные и религиозные праздники сегодня

Давайте заглянем в церковный календарь. Почему же 27 октября так важно для православных? Оказывается, что сегодня они вспоминают святую преподобную, чтят память Параскевы Сербской, которая на Руси также известна как Параскева Пятница.

Именины и дни ангела сегодня

NEWS.ru также расскажет о том, у кого сегодня именины. Вот список имен: Михаил, Игнатий, Назар, Максимилиан, Святослав, Прасковья, Петр и Николай.

Этот день в истории: что произошло 27 октября

Какой сегодня день? Под занавес октября 1904 года открылась первая подземная линия Нью-Йоркского метрополитена. В том году, в 27-й октябрьский день, мэр города Джордж Макклеллан официально запустил первую линию скоростного транспорта, который с тех пор стал неотъемлемой частью транспортной системы Нью-Йорка. А первое в мире метро появилось в Лондоне в 1863 году, 162 года назад.

Через год после того как в США открылось метро, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был заложен российский эскадренный броненосец «Император Павел I». Главным строителем корабля был корабельный инженер В. Х. Оффенберг. Строительство «Императора Павла I» началось в разгар Русско-японской войны, катастрофически сказавшейся на российском флоте. Этот корабль стал одним из первых линкоров нового поколения, призванных возродить морскую мощь России.

Кто умер и родился 27 октября

В этот день 1728 года родился Джеймс Кук, английский мореплаватель, картограф и первооткрыватель. Он умер 14 февраля 1779 года на Гавайских островах. Его убили местные жители во время третьей кругосветной экспедиции. Также 27 октября (1924) появился на свет еще один путешественник — французский врач, биолог Ален Бомбар. В 1952 году он в одиночку пересек Атлантический океан на надувной лодке, чтобы доказать, что люди, попавшие в кораблекрушение, могут выжить, питаясь рыбой и планктоном и употребляя дождевую воду. Интересно, что Кук и Бомбар родились с разницей почти в два века.

27 октября 1949 года скончался советский актер и мастер художественного слова Борис Добронравов. За свою карьеру он сыграл множество знаковых ролей в МХАТе и одним из первых получил звание Народного артиста СССР. Вы могли видеть его в фильмах «Александр Пархоменко», «Фронт», «Сказание о земле Сибирской».

В этот день (1974) также не стало Людмилы Павличенко. Она считается одной из самых успешных женщин-снайперов в истории мира. В годы Великой Отечественной войны она уничтожила 309 солдат и офицеров противника, включая 36 снайперов, участвовала в обороне Одессы и Севастополя. Представьте ее мощь: Павличенко западные журналисты прозвали Леди Смерть.