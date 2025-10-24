Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:09

Волгоградец отсудил 8 млн рублей у дилера за продажу бракованной машины

Житель Волгограда добился в суде компенсаций за продажу ему неисправного авто

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Житель Волгограда отсудил у дилера 8 млн рублей за продажу ему неисправного автомобиля китайского бренда, сообщает МТВ.Онлайн. Мужчина приобрел машину за 2,65 млн рублей, но уже через неделю эксплуатации обнаружил серьезные проблемы.

В ходе использования новой машины он заметил постоянное запотевание фар, горящий индикатор «проверки двигателя» и следы коррозии под капотом. Представители дилера подтвердили наличие указанных дефектов в ходе проверки, но добровольно возвращать деньги покупателю отказались.

Это привело к судебному разбирательству. Центральный суд Волгограда встал на сторону автовладельца и постановил взыскать с компании не только полную стоимость автомобиля, но и неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф за неисполнение требований потребителя в досудебном порядке.

Ранее житель Санкт-Петербурга потребовал от полицейских компенсации в размере 5 млн рублей за публикацию видео с его участием. В мае 2025 года сотрудники ДПС остановили пьяного водителя, он добровольно записал видео с извинениями, в котором объяснил причины своей спешки на дороге. В октябре он передумал, потребовал удалить ролик и подал в суд.

суды
автомобили
Волгоград
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Галустян рассказал, как развод сказался на его отношениях с дочками
Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
Китай запустил спутник для испытаний новых технологий связи в космосе
Наступление ВС РФ на Харьков 24 октября: расстрел своих, охват в Купянске
Аномальные ливни вызвали масштабное наводнение в Турции
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.