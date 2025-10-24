Волгоградец отсудил 8 млн рублей у дилера за продажу бракованной машины Житель Волгограда добился в суде компенсаций за продажу ему неисправного авто

Житель Волгограда отсудил у дилера 8 млн рублей за продажу ему неисправного автомобиля китайского бренда, сообщает МТВ.Онлайн. Мужчина приобрел машину за 2,65 млн рублей, но уже через неделю эксплуатации обнаружил серьезные проблемы.

В ходе использования новой машины он заметил постоянное запотевание фар, горящий индикатор «проверки двигателя» и следы коррозии под капотом. Представители дилера подтвердили наличие указанных дефектов в ходе проверки, но добровольно возвращать деньги покупателю отказались.

Это привело к судебному разбирательству. Центральный суд Волгограда встал на сторону автовладельца и постановил взыскать с компании не только полную стоимость автомобиля, но и неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф за неисполнение требований потребителя в досудебном порядке.

