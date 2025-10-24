В России нарастили темпы модернизации стрелкового оружия

Российский холдинг «Ремвооружение» (входит в госкорпорацию «Ростех») добился значительного наращивания темпов ремонта и модернизации стрелкового оружия, сообщили в корпорации. По итогам первых шести месяцев 2025 года эти показатели выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Наша цель — обеспечивать высокое качество ремонта и модернизации вооружения, своевременно выполнять заказы и вносить вклад в укрепление обороноспособности страны, — рассказал гендиректор «Ремвооружения» Денис Лепешко.

В компании также сообщили о стратегическом росте за последние пять лет. За период с 2020 по 2025 год холдинг освоил капитальный ремонт, модернизацию и изготовление более 15 номенклатур стрелкового оружия, средств ближнего боя и спецчастей самоходных артиллерийских установок.

Лепешко отметил, что благодаря расширению номенклатуры продукции за пять лет «удалось увеличить объем выпуска изделий в шесть раз». Также отечественные специалисты освоили ремонт пулеметов «Корд».

