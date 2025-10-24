Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:01

В России нарастили темпы модернизации стрелкового оружия

Холдинг «Ремвооружение» нарастил темпы ремонта и модернизации стрелкового оружия

Крупнокалиберный пулемет «Корд» Крупнокалиберный пулемет «Корд» Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский холдинг «Ремвооружение» (входит в госкорпорацию «Ростех») добился значительного наращивания темпов ремонта и модернизации стрелкового оружия, сообщили в корпорации. По итогам первых шести месяцев 2025 года эти показатели выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Наша цель — обеспечивать высокое качество ремонта и модернизации вооружения, своевременно выполнять заказы и вносить вклад в укрепление обороноспособности страны, — рассказал гендиректор «Ремвооружения» Денис Лепешко.

В компании также сообщили о стратегическом росте за последние пять лет. За период с 2020 по 2025 год холдинг освоил капитальный ремонт, модернизацию и изготовление более 15 номенклатур стрелкового оружия, средств ближнего боя и спецчастей самоходных артиллерийских установок.

Лепешко отметил, что благодаря расширению номенклатуры продукции за пять лет «удалось увеличить объем выпуска изделий в шесть раз». Также отечественные специалисты освоили ремонт пулеметов «Корд».

Ранее стало известно, что завод «Октава» активно работает над созданием бронежилета, который будет рассеивать инфракрасное излучение. Генеральный директор предприятия Павел Павленко сообщил, что это новшество позволит повысить скрытность бойцов от тепловизоров.

В России нарастили темпы модернизации стрелкового оружия
