24 октября 2025 в 14:02

Военный аналитик раскрыл истинную цель наземной операции США в Венесуэле

Военаналитик Коротченко: США хотят забрать ресурсы Венесуэлы и свергнуть Мадуро

Фото: TSgt Jana Somero/Global Look Press

США, прикрываясь борьбой с наркокартелями, планируют захватить ресурсы Венесуэлы и свергнуть президента страны Николаса Мадуро, заявил NEWS.ru военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. По его словам, главе Белого дома Дональду Трампу важно установить господство на нефтяном рынке.

Слова Трампа не соответствуют действительности. Ни о каких наркокартелях речь не идет в принципе. Цель наземной операции — свержение режима Николаса Мадуро, а возможно, и его физическая ликвидация. Для Трампа важно поставить под контроль нефтяные ресурсы для того, чтобы максимально расширить возможности США манипулировать рынком и иметь доступ американских корпораций к запасам этой страны, которые составляют значительную часть в общемировом балансе нефтедобычи, — пояснил Коротченко.

Он отметил, что все обвинения против режима Мадуро выглядят необоснованными — это характерно для США при решении задач в Латинской Америке. По словам аналитика, политика Трампа основывается на эксплуатации ресурсов других стран или принуждении их к компромиссам на выгодных для Вашингтона геополитических и экономических условиях.

Трампу важен тезис наркокартелей для того, чтобы не получать санкцию конгресса на войну. Поэтому он хочет ограничиться некой военно-полицейской операцией под видом борьбы с наркомафией. Однако при наличии грамотных кадров и дееспособной армии Венесуэла может дать ответ на американскую агрессию, — резюмировал Коротченко.

Ранее Трамп заявил, что США усилят борьбу с наркотрафиком, начав рискованные наземные операции в Латинской Америке. По его словам, вооруженные силы готовы к прямому столкновению с организованной преступностью.

