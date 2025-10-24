Захарова процитировала патриарха, говоря о предателях России

Представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала высказывание патриарха Московского и всея Руси Кирилла об ответе перед Богом за слова, которые человек «распространяет на многих». На презентации книги итальянского журналиста Элизео Бертолази «Конфликт на Украине: взгляд из Италии» дипломат обратилась к фразе главы РПЦ, когда подвергла критике покинувших страну звезд и знаменитостей за их антироссийскую риторику, передает корреспондент NEWS.ru.

Самым главным словом, за которое мы понесем ответ на Страшном суде, будет не то слово, которое мы произнесем, а то, что мы распространяем на очень многих, — процитировала патриарха Захарова.

Дипломат призвала публичных персон отдавать себе отчет, что они транслируют на аудиторию, поскольку они способны своими словами «смущать сердца людей» и разжигать определенные чувства. Захарова предложила отправить книгу Бертолази «как лекарство» конкретным соотечественникам, которые покинули Россию и «предали страну», в частности певице Алле Пугачевой.

Давайте попробуем им помочь, вдруг кому-то действительно полегчает. Вдруг кто-то спасется? — подытожила Захарова.

Во время пресс-конференции выступил и сам автор книги. Бертолази заявил, что для него стало «позором» то, как Европа закрывала глаза на удары Киева по Донбассу. Он поразился уровню разрушений в Донецке и Горловке и тому, что пришлось выдержать жителям этих городов.