«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса

Итальянский журналист Элизео Бертолази заявил NEWS.ru, что для него стало позором то, как Европа закрывала глаза на удары Киева по Донбассу. Он поразился уровню разрушений в Донецке и Горловке и тому, что пришлось выдержать жителям этих городов.

Поразил уровень разрушений. Это не только Донецк, это Горловка. Этот уровень страданий, смерть все разрушено. <…> Для меня позор то, что Европа закрывала на это глаза. Я не понимаю, как это возможно, — сказал Бертолази.

Европа убеждена в том, что правами обладает каждый человек, но при этом жители Донбасса лишены права жить в мире, отметил журналист, указав на несправедливость со стороны стран континента. Бертолази добавил, что любой, кто видит такие разрушения и страдания, не может молчать.

Ранее сообщалось, что представитель МИД РФ Мария Захарова предложила отправить певице Алле Пугачевой книгу Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста». Дипломат заявила, что многие знаменитости долгие годы закрывали глаза на то, что происходило на Донбассе с 2014 года.