24 октября 2025 в 15:14

Захарова пообещала отправить сбежавшей из России Пугачевой одну книгу

Захарова предложила отправить Пугачевой книгу Бертолази о конфликте на Украине

Мария Захарова на пресс-конференции, где была представлена книга Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста» Мария Захарова на пресс-конференции, где была представлена книга Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила отправить певице Алле Пугачевой книгу Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста», передает корреспондент NEWS.ru. На пресс-конференции, где была представлена книга, дипломат заявила, что многие знаменитости долгие годы закрывали глаза на то, что происходило в Донбассе с 2014 года.

Эта книга определенно будет интересна определенной части россиян. Той, например, которую я называю отъехавшими. Они отъехали не только потому, что они уехали, предав страну, а потому что они отъехали <…> душой. <…> Почему им не отправить вот эту книгу? Найдется же у нас пара десятков таких экземпляров. Вот, например, думаю, что Пугачевой эта книга будет интересна. <…> На Кипр отправим. <…> Пусть почитает. Есть такое выражение: «Нет пророка в своем отечестве». Так вот вам пророк не из нашего отечества, — заявила Захарова.

По словам Захаровой, конфликт начался практически 11 лет назад, но многие молчали и делали вид, что ничего не происходит. Дипломат добавила, что тяжелая обстановка в ЛНР и ДНР игнорировалась западными средствами информации.

Где же были эти граждане России, которые имели все: транспорт, автомобили, денежные средства, возможности гастролировать, приезжать и уточнять информацию. Где же они были и какое имеют право нас поучать? <…> Они верят европейцам. Чем этот европеец хуже? <…> Он знает ситуацию изнутри. Он 11 лет там прожил, — заключила дипломат.

Ранее стало известно, что Пугачева больше не получает российскую пенсию. Причиной тому стало невыполнение певицей требований по ежегодному подтверждению статуса для пенсионеров, постоянно проживающих за пределами России.
