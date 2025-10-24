Захарова пообещала отправить сбежавшей из России Пугачевой одну книгу

Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила отправить певице Алле Пугачевой книгу Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста», передает корреспондент NEWS.ru. На пресс-конференции, где была представлена книга, дипломат заявила, что многие знаменитости долгие годы закрывали глаза на то, что происходило в Донбассе с 2014 года.

Эта книга определенно будет интересна определенной части россиян. Той, например, которую я называю отъехавшими. Они отъехали не только потому, что они уехали, предав страну, а потому что они отъехали <…> душой. <…> Почему им не отправить вот эту книгу? Найдется же у нас пара десятков таких экземпляров. Вот, например, думаю, что Пугачевой эта книга будет интересна. <…> На Кипр отправим. <…> Пусть почитает. Есть такое выражение: «Нет пророка в своем отечестве». Так вот вам пророк не из нашего отечества, — заявила Захарова.

По словам Захаровой, конфликт начался практически 11 лет назад, но многие молчали и делали вид, что ничего не происходит. Дипломат добавила, что тяжелая обстановка в ЛНР и ДНР игнорировалась западными средствами информации.

Где же были эти граждане России, которые имели все: транспорт, автомобили, денежные средства, возможности гастролировать, приезжать и уточнять информацию. Где же они были и какое имеют право нас поучать? <…> Они верят европейцам. Чем этот европеец хуже? <…> Он знает ситуацию изнутри. Он 11 лет там прожил, — заключила дипломат.

Ранее стало известно, что Пугачева больше не получает российскую пенсию. Причиной тому стало невыполнение певицей требований по ежегодному подтверждению статуса для пенсионеров, постоянно проживающих за пределами России.