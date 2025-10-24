Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:50

Разорвавшая связь с Россией дочь Машкова обратилась к матери

Актриса Машкова поздравила мать с днем рождения из США

Мария Машкова Мария Машкова Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Актриса Мария Машкова, проживающая в США и не поддерживающая связь с Россией, поздравила свою мать Елену Шевченко с днем рождения. 40-летняя дочь народного артиста РФ Владимира Машкова опубликовала поздравление в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), сопроводив его фрагментом из фильма «Сирота казанская».

Сегодня родилась моя самая красивая и смешная мама. <…> С твоим Новым годом, мамочка! Я очень тобой горжусь и обожаю до небес, конечно. Твоя дочка Маша, — написала она.

Актриса замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Уже несколько лет они живут в Соединенных Штатах и растят двоих детей — 14-летнюю Стефанию и 13-летнюю Александру. С 2022 года она полностью прекратила связь с родиной после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Машкова заявила, что намерена вернуться в Россию и сыграть в спектаклях вживую. Она поблагодарила фанатов за проявленный интерес к видеоверсии спектакля «Надеждины» и рассказала о том, как сильно сомневалась в ее успехе.

Мария Машкова
поздравления
США
матери
актрисы
