24 октября 2025 в 16:36

Захарова обвинила Запад в двойных стандартах

Захарова заявила, что Запад закрывает глаза на реальные источники неонацизма

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МО РФ

Западные страны почему-то предпочитают закрывать глаза на реальный неонацизм, заявила на презентации книги итальянского журналиста Элизео Бертолази «Конфликт на Украине: взгляд из Италии» представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, многие на Западе буквально поклоняются Третьему рейху.

Как часто Запад использует термин «новые Гитлеры». Они говорили так в отношении Слободана Милошевича, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи. Они не имеют на это никакого права. Конечно, многие совершают проступки и преступления. Но для таких сравнений ни у кого из них не было никаких оснований. При этом смотрите, как они сумели не увидеть реальный неонацизм. Не то что реинкарнацию, а буквально поклонение этому самому Гитлеру и Третьему рейху, — высказалась Захарова.

По словам дипломата, справедливость все-таки будет восстановлена, но на это нужно время. Она отметила, что российская сторона знает имена тех, кто «все это зачинал».

Ранее Захарова заявила, что планы Латвии по выдворению 841 россиянина являются чудовищным примером неонацизма. Она добавила, что республика преследует людей по национальному признаку и выдавливает их со своей территории без правовых оснований и вопреки морали.

Мария Захарова
МИД РФ
неонацизм
Запад
