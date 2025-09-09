«Чудовищный пример неонацизма»: Захарова осудила план Латвии против россиян

Планы Латвии по выдворению 841 россиянина являются чудовищным примером неонацизма, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, по-другому это не назвать, так как республика преследует людей по национальному признаку и выдавливает их со своей территории без правовых оснований и вопреки морали.

Это чудовищный пример того, что не имеет другого названия, как неонацизм, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии с начала 2025 года депортировали 104 граждан России, которым было отказано в предоставлении так называемой международной защиты. Большинство отказов связано с отсутствием достаточных оснований для убежища. Те, кого не приняли, как правило, подают апелляцию вплоть до Верховного суда. При возможности они подают прошение о предоставлении защиты повторно.

До этого сотрудники департамента миграции МВД Грузии провели новую волну депортаций, выдворив из страны 30 иностранцев. В числе выселенцев оказались граждане 11 государств, в том числе России. Известно, что в последние месяцы Грузия ужесточила миграционную политику. Парламент внес изменения в законодательство, упростив процедуры депортации и проведения обысков у мигрантов.