Российские автомобили и автобусы выстроились в очередь на пограничном пункте пропуска Ваалимаа между Финляндией и Россией в Виролахти, Финляндия

Стало известно, сколько россиян депортировали из Финляндии в 2025 году

Власти Финляндии с начала 2025 года депортировали 104 граждан России, которым было отказано в предоставлении так называемой международной защиты, сообщила финская полиция. Большинство отказов связано с отсутствием достаточных оснований для убежища.

С января по сентябрь 2025 года около 90% россиян, обратившихся за убежищем, получили отказы после первых собеседований. Из них 18 человек отказались покидать страну добровольно и были депортированы в сопровождении конвоя.

Выдворение осуществлялось через Турцию или эстонскую Нарву. Дальнейший путь до России депортированные должны были оплачивать самостоятельно.

Сроки рассмотрения дел россиян значительно превышают средние показатели по ЕС. Если жители других стран ждут решения около полугода, то у россиян процесс может затянуться на два года и более.

Те, кому отказали в убежище, как правило, подают апелляцию вплоть до Верховного суда. При возможности они подают прошение о предоставлении защиты повторно.

