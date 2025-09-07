Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 03:33

Стало известно, сколько россиян депортировали из Финляндии в 2025 году

Финляндия депортировала из страны 104 россиян за девять месяцев 2025 года

Российские автомобили и автобусы выстроились в очередь на пограничном пункте пропуска Ваалимаа между Финляндией и Россией в Виролахти, Финляндия Российские автомобили и автобусы выстроились в очередь на пограничном пункте пропуска Ваалимаа между Финляндией и Россией в Виролахти, Финляндия Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Власти Финляндии с начала 2025 года депортировали 104 граждан России, которым было отказано в предоставлении так называемой международной защиты, сообщила финская полиция. Большинство отказов связано с отсутствием достаточных оснований для убежища.

С января по сентябрь 2025 года около 90% россиян, обратившихся за убежищем, получили отказы после первых собеседований. Из них 18 человек отказались покидать страну добровольно и были депортированы в сопровождении конвоя.

Выдворение осуществлялось через Турцию или эстонскую Нарву. Дальнейший путь до России депортированные должны были оплачивать самостоятельно.

Сроки рассмотрения дел россиян значительно превышают средние показатели по ЕС. Если жители других стран ждут решения около полугода, то у россиян процесс может затянуться на два года и более.

Те, кому отказали в убежище, как правило, подают апелляцию вплоть до Верховного суда. При возможности они подают прошение о предоставлении защиты повторно.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что комментарий президента Финляндии Александра Стубба о «победе» страны над СССР в 1944 году содержит русофобские мотивы и стремление к реваншу. По его мнению, слова главы европейского государства могут рассматриваться и как предупреждение украинскому руководству.

Финляндия
депортации
россияне
основания
