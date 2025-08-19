Новая волна депортаций захлестнула Грузию

Сотрудники департамента миграции МВД Грузии провели новую волну депортаций, выдворив из страны 30 иностранцев, следует из сообщения пресс-службы ведомства. В числе выселенцев оказались граждане 11 государств, в том числе России.

Так, из Грузии были депортированы граждане Бангладеш, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Иордании, Литвы, Турции, Туркмении и России. Всем выдворенным лицам теперь запрещен въезд в страну.

Эта операция стала продолжением активной борьбы грузинских властей с нелегальной миграцией. На прошлой неделе, 12 августа, из страны были высланы 34 иностранца, среди которых также присутствовали российские граждане.

В последние месяцы Грузия ужесточила миграционную политику. Парламент внес изменения в законодательство, упростив процедуры депортации и проведения обысков у мигрантов. Подобные рейды стали регулярной практикой — ежемесячно из страны выдворяют десятки иностранцев, нарушивших миграционные правила.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России создали систему противодействия нелегальной миграции. По его словам, всего с прошлого года приняли 21 закон в сфере соответствующей политики, а за участие в организации нелегальной миграции теперь грозит срок до 15 лет. Володин привел данные МВД за первое полугодие текущего года, согласно которым количество выявленных преступлений по статье 322.1 увеличилось на 7,2%.