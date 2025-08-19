Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 12:20

Новая волна депортаций захлестнула Грузию

Власти Грузии депортировали 30 иностранцев, в том числе россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники департамента миграции МВД Грузии провели новую волну депортаций, выдворив из страны 30 иностранцев, следует из сообщения пресс-службы ведомства. В числе выселенцев оказались граждане 11 государств, в том числе России.

Так, из Грузии были депортированы граждане Бангладеш, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Иордании, Литвы, Турции, Туркмении и России. Всем выдворенным лицам теперь запрещен въезд в страну.

Эта операция стала продолжением активной борьбы грузинских властей с нелегальной миграцией. На прошлой неделе, 12 августа, из страны были высланы 34 иностранца, среди которых также присутствовали российские граждане.

В последние месяцы Грузия ужесточила миграционную политику. Парламент внес изменения в законодательство, упростив процедуры депортации и проведения обысков у мигрантов. Подобные рейды стали регулярной практикой — ежемесячно из страны выдворяют десятки иностранцев, нарушивших миграционные правила.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России создали систему противодействия нелегальной миграции. По его словам, всего с прошлого года приняли 21 закон в сфере соответствующей политики, а за участие в организации нелегальной миграции теперь грозит срок до 15 лет. Володин привел данные МВД за первое полугодие текущего года, согласно которым количество выявленных преступлений по статье 322.1 увеличилось на 7,2%.

Грузия
депортации
миграция
иностранцы
Россия
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, к каким форматам переговоров по Украине готова Россия
Слуцкий рассказал о важных акцентах Трампа на встрече с Зеленским
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле «Урал»
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.