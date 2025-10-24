Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 16:27

Военэксперт рассказал, как ВС РФ готовят освобождение Славянска

Военэксперт Дандыкин: российские силы выходят на высоты вокруг Славянска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские войска выходят на высоты на флангах Славянска, что может быть использовано для наступления с целью освободить город, рассказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, освобождение Славянско-Краматорской агломерации является важнейшей задачей нынешнего периода СВО.

Сейчас самое, конечно, важное — это освобождение Славянско-Краматорской агломерации, а по сути, освобождение всей ДНР. Работы много, потому что туда входят еще Константиновка, Дружковка. Так или иначе, на подходе к воротам — Красноармейск, он же Покровск, Димитров. И, соответственно, на том направлении бои идут за Северск, — сказал Дандыкин.

Он отметил, что перспективы наступления на Славянск уже складываются благодаря продвижению ВС РФ к северу и югу от города.

Практически уже обозначились перспективы, потому что мы выходим на командные высоты, а Славянск находится в низине. Наши и с северной стороны поджимают, и с юга. В принципе, вот такие идут бои. И скоро будет решающая битва, — сказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что подразделения Южной группировки войск освободили Дроновку в Донецкой Народной Республике. Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил министру обороны Андрею Белоусову об успехе российской армии.

В свою очередь Белоусов заявил, что освобождение Дроновки стало серьезным шагом к победе. По его словам, этим ВС РФ приблизили достижение целей спецоперации на Украине.

