Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 16:38

В Центробанке отказались от оценки задержания главы АСВ

Набиуллина заявила, что не готова комментировать задержание главы АСВ Мельникова

Андрей Мельников Андрей Мельников Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора воздержалась от комментариев по поводу задержания генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрея Мельникова, передает ТАСС. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Трансляция выступления велась на странице ЦБ во «ВКонтакте».

Нет, я не готова сейчас комментировать, — сказала Набиуллина.

Показания против Мельникова дал фигурант другого уголовного дела — экс-заместитель главы АСВ Александр Попелюх, а также замгендиректора АСВ — Ольга Долголева. Мельникова обвиняют в особо крупном мошенничестве на сумму 4 млрд рублей. Лефортовский суд Москвы уже заключил его под стражу на два месяца.

Попелюха заключили под стражу по решению Лефортовского суда Москвы в октябре 2024 года. Экс-замглавы АСВ вменяют махинации с имуществом новосибирского аквапарка, который после банкротства находился под конкурсным управлением корпорации.

Ранее главе агентства предъявили обвинение в мошенничестве. Речь идет о хищении средств при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. Фигурант уголовного дела действовал с группой лиц.

Эльвира Набиуллина
Банк России
задержания
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Санду назначила новым премьером Молдавии гражданина США
На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно
Поэтесса из ЛНР осудила Киев за гибель пнувшего колонку жителя Луганска
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.