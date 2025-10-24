В Центробанке отказались от оценки задержания главы АСВ Набиуллина заявила, что не готова комментировать задержание главы АСВ Мельникова

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора воздержалась от комментариев по поводу задержания генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрея Мельникова, передает ТАСС. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Трансляция выступления велась на странице ЦБ во «ВКонтакте».

Нет, я не готова сейчас комментировать, — сказала Набиуллина.

Показания против Мельникова дал фигурант другого уголовного дела — экс-заместитель главы АСВ Александр Попелюх, а также замгендиректора АСВ — Ольга Долголева. Мельникова обвиняют в особо крупном мошенничестве на сумму 4 млрд рублей. Лефортовский суд Москвы уже заключил его под стражу на два месяца.

Попелюха заключили под стражу по решению Лефортовского суда Москвы в октябре 2024 года. Экс-замглавы АСВ вменяют махинации с имуществом новосибирского аквапарка, который после банкротства находился под конкурсным управлением корпорации.

Ранее главе агентства предъявили обвинение в мошенничестве. Речь идет о хищении средств при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. Фигурант уголовного дела действовал с группой лиц.