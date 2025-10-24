В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России

В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России Вице-спикер парламента Словакии Данко раскритиковал Фицо за санкции против РФ

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко выразил разочарование решением премьер-министра Роберта Фицо поддержать новый пакет европейских санкций против России, передает издание Pravda. Глава Словацкой национальной партии, входящей в правящую коалицию, раскритиковал позицию главы правительства на пресс-конференции.

С уважением отношусь к его решению, хотя и должен выразить разочарование тем, что Роберт Фицо опять, несмотря на то, что не должен был соглашаться в полном объеме, согласился, — заявил Данко.

Политик подчеркнул, что будет призывать премьер-министра Словакии отказаться от поддержки антироссийских санкций в будущем.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия, возможно, затянули процесс одобрения новых санкций ЕС в отношении России. Венгрия добивалась исключений из запрета на импорт российского СПГ, а Словакия пыталась ослабить предлагаемые ограничения на выпуск автомобилей с ДВС.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика никогда не станет выделять бюджетные средства на покрытие военных расходов Киева. По его словам, страна будет оказывать Украине только гуманитарную помощь.