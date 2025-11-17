Прежний миропорядок пришел к своему концу, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на экономической конференции в Берлине, организованной газетой Süddeutsche Zeitung. В связи с этим он призвал формировать новый миропорядок лишь вместе с европейскими соседями.

Порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке — 35 лет, этот миропорядок сейчас — в эти дни, недели, месяцы, сегодня, в этот день, когда мы тут встречаемся, — пришел к своему концу, — подчеркнул Мерц.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что после саммита ШОС в мире наблюдаются тревожные изменения. По ее словам, Россия, Китай, КНДР и Белоруссия стремятся к новому мировому порядку. При этом ЕС, как отметила Каллас, может защищать свои интересы через сочетание давления и стимулов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что контуры многополярного мира, который формируется в настоящее время, уже сложились. В частности, как подчеркнул российский лидер, новый миропорядок исключает образование новых гегемонов.