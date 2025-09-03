Путин объяснил, кого не будет в новом миропорядке

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Путин объяснил, кого не будет в новом миропорядке Путин: контуры многополярного мира без новых гегемонов уже сложились

Контуры многополярного мира, который формируется в настоящее время, уже сложились, заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам официального визита в КНР. Российский лидер подчеркнул, что новый миропорядок исключает образование новых гегемонов. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

По поводу того, сложился или не сложился многополярный мир: в целом его контуры, конечно, сложились. Но при этом я не стал бы говорить о каких-то доминантах в этом многополярном мире, ведь мы когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что инициатива о глобальном управлении, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, является очень важной и своевременной. По его словам, она способствует позитивным отношениям между странами.

До этого глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону подготовить вооруженные силы страны к сдерживанию России и Китая, сблизившихся за последние годы. Он объяснил эту необходимость ослаблением позиций Соединенных Штатов при предыдущей администрации.