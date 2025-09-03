Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:27

Путин объяснил, кого не будет в новом миропорядке

Путин: контуры многополярного мира без новых гегемонов уже сложились

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Контуры многополярного мира, который формируется в настоящее время, уже сложились, заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам официального визита в КНР. Российский лидер подчеркнул, что новый миропорядок исключает образование новых гегемонов. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

По поводу того, сложился или не сложился многополярный мир: в целом его контуры, конечно, сложились. Но при этом я не стал бы говорить о каких-то доминантах в этом многополярном мире, ведь мы когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что инициатива о глобальном управлении, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, является очень важной и своевременной. По его словам, она способствует позитивным отношениям между странами.

До этого глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону подготовить вооруженные силы страны к сдерживанию России и Китая, сблизившихся за последние годы. Он объяснил эту необходимость ослаблением позиций Соединенных Штатов при предыдущей администрации.

Владимир Путин
Россия
многополярный мир
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин дал объективную оценку наступательного потенциала ВСУ
Похититель кенгуру отправится в психбольницу
Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области
Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду
Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены
Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем
Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию
Стало известно, к чему «Коалиция желающих» пытается склонить Трампа
Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину
В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения
Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине
Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО
Легендарный российский тренер объяснил неудачный старт «Спартака» в РПЛ
Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма
Названа страна, по которой сильнее всего ударит отказ Европы от нефти из РФ
Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству
В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов
Арест миллионера в США омрачил элитный круиз для россиян
Названа причина, почему Зеленский откажется встретиться с Путиным в Москве
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.