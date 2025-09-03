Власти США определились с позицией в отношении России и Китая Трамп поручил Пентагону подготовить ВС США к сдерживанию России и Китая

Президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону подготовить вооруженные силы страны к сдерживанию России и Китая, сблизившихся за последние годы, заявил в интервью Fox News глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет. Он объяснил эту необходимость ослаблением позиций Соединенных Штатов при предыдущей администрации.

К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы. Именно поэтому президент Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к перестройке нашей армии, восстановлению воинского духа и восстановлению сдерживания, — сказал Хегсет.

Глава Пентагона акцентировал, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту, но их готовность к нему обеспечивает национальную безопасность. Хегсет отметил, что США сохранят свои военные возможности во всех сферах: космическом пространстве, воздухе, на море и под водой.

Наряду с военными мерами, администрация Трампа планирует активно использовать дипломатические инструменты. Хегсет заключил, что у американского президента сложились прекрасные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые будут использоваться для поиска путей сотрудничества.

Ранее Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствовали на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. При этом хозяин Белого дома упомянул, что против США готовится некий заговор, но не рассказал, какой.