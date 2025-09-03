Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 16:46

Путин оценил инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении

Путин поддержал инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Инициатива о глобальном управлении, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, является очень важной и своевременной, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам поездки в Китай. По его словам, она способствует позитивным отношениям между странами. Трансляция выступления ведется в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Я бы в этой связи особо отметил китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно и что важно, она, эта инициатива, направлена на позитив между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами, — сказал Путин.

Ранее глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону подготовить вооруженные силы страны к сдерживанию России и Китая, сблизившихся за последние годы. Он объяснил эту необходимость ослаблением позиций Соединенных Штатов при предыдущей администрации.

Прежде Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые присутствовали на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. При этом хозяин Белого дома упомянул, что против США готовится некий заговор, но не рассказал, какой.

Владимир Путин
Си Цзиньпин
Россия
Китай
