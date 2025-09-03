Путин оценил инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Инициатива о глобальном управлении, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, является очень важной и своевременной, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам поездки в Китай. По его словам, она способствует позитивным отношениям между странами. Трансляция выступления ведется в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Я бы в этой связи особо отметил китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно и что важно, она, эта инициатива, направлена на позитив между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами, — сказал Путин.

Ранее глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону подготовить вооруженные силы страны к сдерживанию России и Китая, сблизившихся за последние годы. Он объяснил эту необходимость ослаблением позиций Соединенных Штатов при предыдущей администрации.

Прежде Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые присутствовали на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. При этом хозяин Белого дома упомянул, что против США готовится некий заговор, но не рассказал, какой.