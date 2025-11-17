Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 16:26

Тело утонувшего в России индийского студента вернули на родину

В Индию доставили тело обнаруженного у плотины на реке Белой студента из Уфы

Река Белая, Уфа Река Белая, Уфа Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Тело индийского студента Аджита Сингха Чаудхари, утонувшего в реке Белой в Уфе, доставили в Индию, передает Bhaskar English. 22-летний студент Башкирского государственного медицинского университета пропал 19 октября, его личные вещи были найдены на берегу.

Тело молодого человека обнаружили у плотины спустя 18 дней поисков. Вскрытие было проведено в России примерно через девять дней. Еще через три дня тело доставили самолетом в Индию, где местная врачебная комиссия провела повторное вскрытие. После этого тело кремировали в родной деревне умершего.

Семья студента требует тщательного расследования обстоятельств смерти. По словам родственников, незадолго до исчезновения Аджит просил деньги и сообщал о конфликте с кем-то из студентов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что студент одного из московских вузов покончил с собой. По информации источника, трагедия произошла во время тренировки по стрельбе в тире. Тело обнаружили в здании университета.

До этого студента приговорили к пяти годам колонии за привезенные из Индии таблетки, которые считаются психотропными. В пресс-службе судов Хабаровского края сообщили, что в 2023 году он заказал по почте препарат, в состав которого входит запрещенное в России вещество.

