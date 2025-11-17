Тело утонувшего в России индийского студента вернули на родину В Индию доставили тело обнаруженного у плотины на реке Белой студента из Уфы

Тело индийского студента Аджита Сингха Чаудхари, утонувшего в реке Белой в Уфе, доставили в Индию, передает Bhaskar English. 22-летний студент Башкирского государственного медицинского университета пропал 19 октября, его личные вещи были найдены на берегу.

Тело молодого человека обнаружили у плотины спустя 18 дней поисков. Вскрытие было проведено в России примерно через девять дней. Еще через три дня тело доставили самолетом в Индию, где местная врачебная комиссия провела повторное вскрытие. После этого тело кремировали в родной деревне умершего.

Семья студента требует тщательного расследования обстоятельств смерти. По словам родственников, незадолго до исчезновения Аджит просил деньги и сообщал о конфликте с кем-то из студентов.

