ВС РФ сделали мрачную находку на границе с Курской областью ВС РФ нашли в приграничной зоне в Курской области части солдата ВСУ

В Курской области нашли тело бойца ВСУ с отрезанной головой, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Источник утверждает, что украинский солдат умер с выражением «удивления» на лице.

По данным канала, в приграничной зоне нашли разрозненные фрагменты того, что «некогда было телом» одного из украинских солдат. Рядом с туловищем была обнаружена и отрезанная голова бойца.

Ранее стало известно, что украинские бойцы предпринимали попытки убить сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен российским подразделениям, с помощью беспилотников. Охота на них была объявлена во время объявленного Россией пасхального перемирия 2025 года, об этом рассказал бывший боец ВСУ с позывным Боб. По его словам, он был свидетелем нескольких подобных случаев.

Командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима ранее сообщил, что иностранные наемники сложили оружие в населенном пункте Орестополь. Солдаты удачи не хотят воевать с ВС РФ и заявили, что приехали на Украину только ради денег.