Стало известно, кто может приобрести заводы ЛУКОЙЛа в Болгарии Сийярто: венгерские компании могут купить заводы ЛУКОЙЛа в Болгарии

Венгерские компании могут купить нефтеперерабатывающие заводы ЛУКОЙЛа в Болгарии, заявил в эфире программы «Час правды» на YouTube глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, правительство республики окажет поддержку этим организациям в данном вопросе.

США дали исключение из санкций для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа, включая болгарские. <…> Венгерские экономические субъекты в энергетическом секторе могут быть заинтересованы в таких переговорах, — сказал Сийярто.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что назначение главы агентства по доходам Болгарии Румена Спецова специальным управляющим активами ЛУКОЙЛа в стране противоречит конституции республики. Он пояснил, что спецуправляющий должен разработать подробный шестимесячный план действий, после чего его утвердит Совет министров.

До этого США ввели новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Известно, что под эти ограничения также подпали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.