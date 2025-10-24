Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков Набиуллина: налог на сверхприбыль банков не принесет пользы российской экономике

Налог на «сверхприбыль» банков не принесет пользы экономике страны, завила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на пресс-конференции. По ее словам, которые приводит РИА Новости, такое развитие событий также не приведет к снижению ключевой ставки регулятора.

Конечно, это не принесет никакой пользы экономике, и не приведет к снижению ключевой ставки, — отметила она.

До этого глава ЦБ РФ отмечала, что прогнозирование точных последствий новых санкционных ограничений для российской экономики представляет значительную сложность. По словам Набиуллиной, регулятор будет внимательно отслеживать развитие ситуации и ее влияние на финансовую стабильность.

Также руководитель Центробанка заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 12% может ослабить рубль и ускорить инфляцию. В частности, при принятии соответствующего решения в РФ вырос бы спрос на кредиты, а затем спрос на товары и услуги, при этом предложение не успевало бы увеличиваться, объяснила Набиуллина. По ее мнению, в таком случае инфляция очень быстро превысит 12%.