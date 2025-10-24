Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:31

Раскрыто, как снижение ключевой ставки повлияет на вклады россиян

Эксперт Шнейдерман: банки сохранят ставки по вкладам и кредитам после решения ЦБ

Банк России Банк России Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Снижение ключевой ставки Банком России до 16,5% не приведет к существенным изменениям на рынке банковских продуктов, заявил NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Банки не станут резко менять проценты по вкладами и кредитам. Но во втором случае могут немного смягчить условия, считает эксперт.

Банки, скорее всего, не станут резко менять процентные предложения. Ставки по вкладам будут скорректированы вниз очень осторожно, ориентировочно на 0,2–0,4 процентного пункта, чтобы сохранить интерес клиентов к сбережениям. По кредитам эффект тоже будет умеренным: банки могут чуть смягчить условия, но говорить о значительном удешевлении займов пока рано, — сказал Шнейдерман.

По словам аналитика, ЦБ стремится к балансу, чтобы, с одной стороны, поддержать инвестиционную активность и деловую уверенность, с другой — не допустить при этом нового витка роста цен. В текущих условиях ставка 16,5% выглядит как компромисс между стимулированием экономики и сохранением ценовой стабильности, заключил эксперт.

Ранее совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, с 17% до 16,5% годовых. В релизе ЦБ отмечает, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. При этом российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

Банк России
ключевая ставка
вклады
кредиты
