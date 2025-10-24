Санду назначила нового премьер-министра Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении Александра Мунтяну новым премьером республики, говорится на сайте главы государства. Она пожелала ему успехов в формировании правительства и выполнении таких задач, как подготовка Кишинева к вступлению в ЕС. Известно, что Мунтяну, помимо молдавского гражданства, имеет также гражданства США и Румынии.

После консультаций с парламентскими фракциями президент Республики Молдова Майя Санду подписала сегодня указ о назначении Александра Мунтяну на пост премьер-министра, — говорится в сообщении.

Ранее правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) выдвинула бизнесмена Александра Мунтяну на пост премьер-министра. Фракция обратилась с такой инициативой к Майе Санду.

В свою очередь политический аналитик Дмитрий Киселев отметил, что Мунтяну может провести в стране масштабную приватизацию. Перед новым главой правительства стоит задача по проведению экономических реформ на фоне сложной финансовой ситуации в стране. Кроме того, новый кабинет министров может представлять угрозу для безопасности Приднестровья.