Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 16:52

Санду назначила нового премьер-министра Молдавии

Санду подписала указ о назначении Мунтяну новым премьером Молдавии

Майя Санду Майя Санду Фото: Стрингер /РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении Александра Мунтяну новым премьером республики, говорится на сайте главы государства. Она пожелала ему успехов в формировании правительства и выполнении таких задач, как подготовка Кишинева к вступлению в ЕС. Известно, что Мунтяну, помимо молдавского гражданства, имеет также гражданства США и Румынии.

После консультаций с парламентскими фракциями президент Республики Молдова Майя Санду подписала сегодня указ о назначении Александра Мунтяну на пост премьер-министра, — говорится в сообщении.

Ранее правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) выдвинула бизнесмена Александра Мунтяну на пост премьер-министра. Фракция обратилась с такой инициативой к Майе Санду.

В свою очередь политический аналитик Дмитрий Киселев отметил, что Мунтяну может провести в стране масштабную приватизацию. Перед новым главой правительства стоит задача по проведению экономических реформ на фоне сложной финансовой ситуации в стране. Кроме того, новый кабинет министров может представлять угрозу для безопасности Приднестровья.

Молдавия
Майя Санду
премьер-министры
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Санду назначила нового премьер-министра Молдавии
На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно
Поэтесса из ЛНР осудила Киев за гибель пнувшего колонку жителя Луганска
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.