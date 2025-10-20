Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:05

Новый премьер Молдавии будет спасать бюджет приватизациями

Политический аналитик Киселев предсказал массовую приватизацию в Молдавии

На одной из улиц в Кишиневе На одной из улиц в Кишиневе Фото: Евгений Одиноков /РИА Новости

Новый премьер Молдавии Александр Мунтяну может провести в стране масштабную приватизацию, сообщил РИА Новости политический аналитик Дмитрий Киселев. Перед новым главой правительства стоит задача по проведению экономических реформ на фоне сложной финансовой ситуации в стране. Кроме того, новый кабинет министров может представлять угрозу для безопасности Приднестровья.

Киселев сообщил, что Мунтяну стоит за западными финансовыми структурами. Он основал Американскую торговую палату в Молдавии, там же возглавил Французский альянс, утверждает эксперт. Но главная задача нового премьера — «залатать дыру» в бюджете, которая достигает 30%.

Не стоит ждать от него чудотворных реформ. Скорее всего, он сконцентрируется на приватизации того, что еще не успели пустить с молотка. Например, уже ходят слухи о продаже железной дороги, — считает эксперт.

Отмечается, что предыдущее правительство во главе с Дорином Речаном сосредоточилось исключительно на обеспечении чрезвычайного положения и борьбе с так называемой «российской угрозой», почти не занимаясь экономическим кризисом. Экс-премьер Речан, который решил уйти в бизнес, похвалил Мунтяну за его талант «взращивать людей», назвав его «свежим дыханием» для экономики.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может привести к смене политического режима в Республике Молдова. Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов отметил возможность диалога лидеров о разделе сфер влияния в регионе.

Молдавия
бюджеты
приватизация
экономика
