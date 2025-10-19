В Молдавии допустили смену режима Санду после встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может привести к смене политического режима в Республике Молдова, предположил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов в беседе с РИА Новости. Он отметил возможность диалога лидеров о разделе сфер влияния в регионе.

Можно ожидать диалог США и РФ по смене режима в Молдавии, — заявил Сафонов.

По его словам, встреча станет «политическим щелчком по носу» покровителей президента республики Майи Санду, включая лидеров Франции, Великобритании и ЕС. Политолог добавил, что речь идет об утверждении в Кишиневе «вменяемого режима», который соблюдал бы демократические нормы и не был «марионеткой в руках евроглобалистов».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в Молдавии могут начаться силовые противостояния из-за действий властей. По его словам, итог парламентских выборов был вполне ожидаемым, поскольку любая «тоталитарная секта» не откажется от власти добровольно.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал принятие Молдавией новой военной стратегии, где Россия названа угрозой, в то время как конфронтация по отношению к Москве является «серьезной ошибкой». Он предупредил республику о риске повторить ошибки «одного государства».