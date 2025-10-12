Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 07:11

В Кремле предостерегли Молдавию от пути ошибок «одного государства»

Песков: Молдавия рискует повторить ошибки одного государства, делая из РФ врага

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Молдавия рискует повторить ошибки «одного государства», заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал принятие Молдавией новой военной стратегии, где РФ названа угрозой, в то время как конфронтация по отношению к Москве является «серьезной ошибкой».

Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству, — отметил Песков.

Ранее власти Молдавии приняли новую военную стратегию на период с 2025 по 2035 год и назвали Россию «главной угрозой». В перечне рисков для нацбезопасности авторы документа расценили продолжение специальной военной операции на Украине как «агрессию». Кишинев также опасается создания «наземного коридора» до молдавских границ.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на это заметил, что Молдавия может пожалеть о решении признать Россию главной угрозой национальной безопасности. Он уверен, что такой шаг Кишинева связан с прозападным курсом действующего руководства страны. По словам депутата, политическая повестка Молдавии полностью подавляет инакомыслие, что ярко продемонстрировали результаты недавних парламентских выборов.

Молдавия
Дмитрий Песков
Кремль
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кому Трамп велел платить зарплаты вопреки шатдауну
В Китае озвучили свое отношение к торговой войне с США
Путин оценил место России среди мировых поставщиков продовольствия
«Не гнушаются ничем»: Песков о попытках сохранения власти в Молдавии
Мольбы Зеленского об оружии и атака на ДНР: новости СВО к утру 12 октября
Консул рассказал, как россиян заманивают в рабство в Мьянме через Таиланд
«Нечестно, нечистоплотно и несправедливо»: министр Чечни обратился к ЦБ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 октября: инфографика
Крупному чиновнику грозит отставка по делу о шпионаже для Китая
ПВО пресекла попытку 32 БПЛА атаковать Россию посреди ночи
Осужденный на пожизненное жестокий убийца попросился ближе к родным
В Кремле предостерегли Молдавию от пути ошибок «одного государства»
Раскрыто, что принц Эндрю тайно сказал Эпштейну на тему секс-скандала
США пригрозили оборвать обмен данными с Британией из-за «шпионов Китая»
Заморозки до –2, мокрый снег: погода в Москве и Петербурге 13–19 октября
Россиянам объяснили, чем грозит ночная уборка с пылесосом
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов
Житомирцы массово перешли на русский язык при общении
Самая нужная закуска на зиму! Готовим простую аджику из помидоров и чеснока
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 октября
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.