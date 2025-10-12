В Кремле предостерегли Молдавию от пути ошибок «одного государства» Песков: Молдавия рискует повторить ошибки одного государства, делая из РФ врага

Молдавия рискует повторить ошибки «одного государства», заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал принятие Молдавией новой военной стратегии, где РФ названа угрозой, в то время как конфронтация по отношению к Москве является «серьезной ошибкой».

Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству, — отметил Песков.

Ранее власти Молдавии приняли новую военную стратегию на период с 2025 по 2035 год и назвали Россию «главной угрозой». В перечне рисков для нацбезопасности авторы документа расценили продолжение специальной военной операции на Украине как «агрессию». Кишинев также опасается создания «наземного коридора» до молдавских границ.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на это заметил, что Молдавия может пожалеть о решении признать Россию главной угрозой национальной безопасности. Он уверен, что такой шаг Кишинева связан с прозападным курсом действующего руководства страны. По словам депутата, политическая повестка Молдавии полностью подавляет инакомыслие, что ярко продемонстрировали результаты недавних парламентских выборов.