Молдавия назвала главную угрозу для своей безопасности Власти Молдавии обновили военную стратегию и назвали Россию угрозой безопасности

Власти Молдавии приняли новую военную стратегию страны на период с 2025 по 2035 год и назвали Россию «главной угрозой», сообщает ТАСС. В перечне рисков и угроз национальной безопасности авторы стратегии расценили продолжение Россией специальной военной операции на Украине как «агрессию».

В Молдавии видят «прямую и серьезную угрозу безопасности и государственности» республики в расширении контроля России. Кишинев также опасается создания «наземного коридора» до молдавских границ. Еще одну «угрозу» авторы стратегии увидели в присутствии российских миротворцев в Приднестровье.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости найти решение для мирного вывода российских военнослужащих с территории Приднестровья. Она сообщила, что у Кишинева уже разработан экономический план, направленный на реинтеграцию региона. Его главной задачей является демонстрация гражданам Приднестровья более высокого уровня жизни в Молдавии.

Эксперты увидели тревожный сигнал в попытках Молдавии «ликвидировать» Приднестровье. Военный аналитик Александр Степанов считает, что в НАТО формируют условия для реинтеграции республики с целью создания плацдарма против России.