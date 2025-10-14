Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 октября 2025 в 15:27

Правящая партия Молдавии нашла кандидата на пост премьер-министра

Правящая партия Молдавии хочет выдвинуть бизнесмена Мунтяну на пост премьера

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) хочет выдвинуть бизнесмена Александра Мунтяну на пост премьер-министра, написал в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) спикер парламента Игорь Гросу. По его словам, фракция обратится с такой инициативой к президенту Майе Санду.

Партия «Действие и солидарность» дождется утверждения Конституционным судом мандатов депутатов и созыва заседания парламента президентом. После формирования парламентских фракций мы представим главе государства кандидатуру Александра Мунтяну, бизнесмена, руководителя Французского альянса Молдавии на должность премьер-министра, — заявил Гросу.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал принятие Молдавией новой военной стратегии, где Россия названа угрозой, в то время как конфронтация по отношению к Москве является «серьезной ошибкой». Он предупредил республику о риске повторить ошибки «одного государства».

