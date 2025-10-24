Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 08:05

Экономист раскрыл, кому выгоднее покупать квартиру в 2025–2026 годах

Экономист Вьюгин: покупать квартиру в 2025–2026 годах выгоднее среднему классу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупка квартиры в период с 2025 по 2026 год будет более выгодной для представителей среднего класса, заявил NEWS.ru экономист Олег Вьюгин. По его словам, расширение жилья будет способствовать получению прибыли от инвестиций в материальные объекты.

Людям, у которых уже есть и дом, и квартира, покупка другой недвижимости не станет спасением капитала. Для средней прослойки населения, которая думает, как сохранить свой капитал, имеет смысл расширить жилье, чтобы получать доход от вложений в реальные активы. Они эти деньги точно направят на рынок жилья. Люди с небольшими вкладами ничего делать не будут. Они будут пытаться их пролонгировать, — отметил Вьюгин.

Он подчеркнул, что владельцы крупных чеков будут активно искать способы сохранения и приумножения своих средств. По его словам, они обратят внимание на фондовый рынок, инвестируют в золото или криптовалюту либо оставят деньги на депозитах, ведь крупный капитал приносит хороший доход. В то же время, подчеркнул экономист, средняя прослойка населения продолжит покупать квартиры, как и раньше.

Если просто сидеть на деньгах, то на тех, которые приносят проценты. Инфляция на рынке жилья выше, чем на рынке потребительских товаров. Нужно сопоставлять: если вы заработаете 17% за год на вкладах, а цена квадратного метра тоже вырастет на 17%, то какая разница, сейчас или потом. Если вы верите, что цена квадратного метра не вырастет на 17%, то здесь есть какая-то игра. Я в нее не верю. Очень большие шансы проиграть, — заключил Вьюгин.

Ранее сообщалось, что в Крыму можно найти самые доступные предложения на рынке недвижимости. В частности, средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляет около 157,6 тыс. рублей.

квартиры
вклады
экономисты
жилье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
