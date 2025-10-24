Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 16:48

В Смольном доложили о ходе работ на улице, где просел грунт

В Петербурге стабилизировали просадку грунта на улице Харченко

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Просадку грунта в районе аварии на тоннельном коллекторе в Выборгском районе Санкт-Петербурга удалось стабилизировать, сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы были завершены к 15:00 24 октября в районе дома № 20/29 по 1-му Муринскому проспекту.

Специалистам удалось значительно ускорить процесс установки шпунтового ограждения благодаря применению двух специальных установок, которые работали одновременно с разных сторон котлована. Для защиты от осадков строители использовали водонепроницаемый материал, которым укрыли стенки котлована.

Все мероприятия выполняются в круглосуточном режиме. На месте работают ведущие специалисты в области геодезии, метростроения и коллекторостроения, а также задействовано более 30 единиц специальной техники.

Ранее СК России начал проверку по факту обвала грунта на улице Харченко. Отмечалось, что образовавшийся провал глубиной три метра и площадью 90 квадратных метров огородили для безопасности. Из дома № 29/20 было эвакуировано 186 жителей. В четырех соседних зданиях полностью прекращена подача газа.

