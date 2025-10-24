Психолог рассказала, какие факторы влияют на уровень тревоги

Тревога обычно характеризуется чувством беспокойства, внутреннего напряжения, неопределенного страха и ожидания угрозы, рассказала в беседе с NEWS.ru клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт и нейропсихолог Татьяна Маремпольская. По ее словам, за это состояние отвечает вегетативная нервная система.

На это состояние влияют как внутренние факторы — гормональные, иммунные, — так и внешние. Внешние события деморализуют, создают благоприятную почву именно для нестабильного психоэмоционального состояния, беспокойства, внутреннего напряжения, страха, — объяснила она.

По словам Маремпольской, повышенной тревожности подвержены школьники из-за высокой учебной нагрузки, пожилые люди старше 60 лет из-за возрастных изменений организма, а также люди, у которых не выстроен стабильный уклад жизни: имеющие кредиты, родители несовершеннолетних детей в разводе, с жилищными проблемами, потерявшие работу и так далее.

