Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 16:40

Психолог рассказала, какие факторы влияют на уровень тревоги

Психолог Маремпольская: на тревогу влияют физиологические и внешние факторы

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen/imago-images.de/Global Look Press

Тревога обычно характеризуется чувством беспокойства, внутреннего напряжения, неопределенного страха и ожидания угрозы, рассказала в беседе с NEWS.ru клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт и нейропсихолог Татьяна Маремпольская. По ее словам, за это состояние отвечает вегетативная нервная система.

На это состояние влияют как внутренние факторы — гормональные, иммунные, — так и внешние. Внешние события деморализуют, создают благоприятную почву именно для нестабильного психоэмоционального состояния, беспокойства, внутреннего напряжения, страха, — объяснила она.

По словам Маремпольской, повышенной тревожности подвержены школьники из-за высокой учебной нагрузки, пожилые люди старше 60 лет из-за возрастных изменений организма, а также люди, у которых не выстроен стабильный уклад жизни: имеющие кредиты, родители несовершеннолетних детей в разводе, с жилищными проблемами, потерявшие работу и так далее.

Ранее клинический психолог Екатерина Вали заявила NEWS.ru, что людям с аэрофобией не стоит употреблять алкоголь и кофе во время полетов. По ее словам, важно сделать предстоящий рейс максимально комфортным для организма, например подобрав не сковывающую движений одежду.

психологи
тревожность
физиология
возраст
нагрузка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Санду назначила нового премьер-министра Молдавии
На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно
Поэтесса из ЛНР осудила Киев за гибель пнувшего колонку жителя Луганска
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.