24 октября 2025 в 16:52

С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму

С семьи экс-владельца «Южуралзолота» Струкова хотят взыскать 4,9 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России направила в Пластский городской суд Челябинской области новый иск к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову и его дочерям, сообщила пресс-служба суда. По ее данным, надзорный орган намерен взыскать с семьи бывшего вице-спикера челябинского парламента 4,9 млрд рублей, передает РБК.

Согласно исковому заявлению, 1,4 млрд рублей от указанной суммы составляет имущество Струкова. Еще 3,5 млрд рублей — денежные средства, которые, по версии следствия, были получены коррупционным путем.

Ранее сообщалось, что Минфин России планирует продать 67,25% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) миноритарному акционеру из структуры Газпромбанка. Рыночная стоимость государственного пакета оценивается в 85 млрд рублей.

До этого стало известно, что новым президентом «Южуралзолота» стал Семен Гринько. Соответствующие изменения были внесены в реестр 7 августа, спустя менее месяца после отстранения от должности предыдущего руководителя компании Константина Струкова.

