«Рано или поздно»: внук Пугачевой ответил на слухи о возвращении в Россию Певец Пресняков не подтвердил слухи о возвращении в Россию

Музыкант Никита Пресняков, являющийся внуком певицы Аллы Пугачевой, опроверг распространившуюся информацию о своем возвращении в Россию. В беседе с изданием Super он сообщил, что в настоящее время не планирует приезжать на родину, так как сейчас все его время посвящено развитию профессиональной карьеры в Соединенных Штатах.

Конечно же, приеду в гости рано или поздно, но у меня как раз, наоборот, тут очень сильно развивается карьера, как в клипмейкерстве, так и в музыкальном плане. Мы каждый день с утра до вечера заняты всем возможным творчеством с командой, — сказал артист.

Ранее сообщалось, что Пресняков планирует вернуться в Россию после нескольких лет проживания в Соединенных Штатах. Как сообщил его отец Владимир Пресняков во время церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», сыну необходимо урегулировать дела в Москве.

По информации источников, на решение артиста повлияли серьезные личные и профессиональные сложности за границей. Речь идет о болезненном бракоразводном процессе с Аленой Красновой и отсутствии значимых проектов в американской карьере.