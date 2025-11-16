Стало известно, какие воинские звания можно получить в МГУ Садовничий: на военной кафедре МГУ можно стать офицером за 2,5 года

Студенты Московского государственного университета могут стать офицерами за 2,5 года, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. По его словам, которые передает РИА Новости, при этом на время учебы в вузе положена отсрочка от призыва на военную службу.

У нас есть подготовка солдат — 1,5 года, сержантов — 2 года, офицеров — 2,5 года. И всем, кто учится по этой форме, мы выдаем звание, — сказал Садовничий.

Ранее ректор МГУ рассказал, что порядок поступления победителей и призеров школьных олимпиад в вузы в 2026 году нужно скорректировать. По его словам, при зачислении на некоторые специальности доля таких абитуриентов в 2025 году превысила 50%.

Также он сообщил, что в МГУ появится факультет искусственного интеллекта. Первый набор студентов состоится уже в 2026 году. На базе МГУ уже действуют Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и Институт ИИ, а также фонд «Интеллект». В вузе состоялся запуск суперкомпьютера «МГУ-270», направленного на развитие ИИ-систем и исследования с использованием этих технологий.