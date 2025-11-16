Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 16:50

Стало известно, какие воинские звания можно получить в МГУ

Садовничий: на военной кафедре МГУ можно стать офицером за 2,5 года

Виктор Садовничий Виктор Садовничий Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Студенты Московского государственного университета могут стать офицерами за 2,5 года, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. По его словам, которые передает РИА Новости, при этом на время учебы в вузе положена отсрочка от призыва на военную службу.

У нас есть подготовка солдат — 1,5 года, сержантов — 2 года, офицеров — 2,5 года. И всем, кто учится по этой форме, мы выдаем звание, — сказал Садовничий.

Ранее ректор МГУ рассказал, что порядок поступления победителей и призеров школьных олимпиад в вузы в 2026 году нужно скорректировать. По его словам, при зачислении на некоторые специальности доля таких абитуриентов в 2025 году превысила 50%.

Также он сообщил, что в МГУ появится факультет искусственного интеллекта. Первый набор студентов состоится уже в 2026 году. На базе МГУ уже действуют Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и Институт ИИ, а также фонд «Интеллект». В вузе состоялся запуск суперкомпьютера «МГУ-270», направленного на развитие ИИ-систем и исследования с использованием этих технологий.

Россия
МГУ
офицеры
вузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его душили». Раскрыты детали о голове мальчика в рюкзаке: что известно
В Тульской области залило больницу, несмотря на недавний ремонт
Домашний суп из сушеных белых грибов: быстро и необыкновенно вкусно
В Австралии закрыли десятки школ из-за магического песка
МО раскрыло количество сбитых БПЛА ВСУ над Россией за три часа
Такую вкусную картошку вы еще не ели! Рецепт по-деревенски в духовке
Ученица шестого класса сделала 100 приседаний по приказу учителя и умерла
Еще 20 имен знаменитостей нашли в неопубликованных файлах Эпштейна
Украинский «Нафтогаз» подписал с греческой DEPA один документ
Над тремя регионами России сбили 16 украинских БПЛА
«Никогда не допустим»: Нарышкин о занижении роли СССР в победе над нацизмом
В Подмосковье возбудили дело после смертей на стройке во время пожара
Творожный сыр своими руками за 15 минут: секрет замороженного кефира
«Он идиот»: украинский олигарх оценил способности Миндича
Озвучены расходы российских тюрем на Новый год
В Израиле сообщили, что с юмором дискутируют о национальности Чебурашки
«Превратились в рэкет»: эксперт раскрыл суть санкций США
«Купол Донбасса» уничтожил чешские дроны
Водолазы завершили обследование пруда с останками ребенка в Гольяново
Орбан вспомнил, в чем Меркель превосходила его жену
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.