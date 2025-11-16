Стало известно, какие воинские звания можно получить в МГУ

Студенты Московского государственного университета могут стать офицерами за 2,5 года, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. По его словам, которые передает РИА Новости, при этом на время учебы в вузе положена отсрочка от призыва на военную службу.
У нас есть подготовка солдат — 1,5 года, сержантов — 2 года, офицеров — 2,5 года. И всем, кто учится по этой форме, мы выдаем звание, — сказал Садовничий.
Ранее ректор МГУ рассказал, что порядок поступления победителей и призеров школьных олимпиад в вузы в 2026 году нужно скорректировать. По его словам, при зачислении на некоторые специальности доля таких абитуриентов в 2025 году превысила 50%.
Также он сообщил, что в МГУ появится факультет искусственного интеллекта. Первый набор студентов состоится уже в 2026 году. На базе МГУ уже действуют Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и Институт ИИ, а также фонд «Интеллект». В вузе состоялся запуск суперкомпьютера «МГУ-270», направленного на развитие ИИ-систем и исследования с использованием этих технологий.