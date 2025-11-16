Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 16:48

Ребенок пошел на почту с золотыми часами и серьгами после беседы с «ФСБ»

В Омске школьник попытался передать мошенникам часы отца и золотые украшения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Омске 13-летний мальчик попытался передать мошенникам часы отца и несколько золотых украшений на сумму 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным полиции, ребенок действовал под давлением звонков от людей, выдававших себя за сотрудников школы, «Госуслуг» и ФСБ.

Мошенники убедили мальчика по видеосвязи показать хранящиеся дома ценные вещи, заставили сложить в коробку пять наручных часов, четыре золотых кольца, две пары серег и отправить посылку транспортной компанией. Подоспевший отец быстро сориентировался, пришел в офис службы доставки грузов и успел отменить заказ, — говорится в сообщении.

Полицейские узнали о происшествии от отца ребенка. По его словам, сначала мальчику позвонил человек, представившийся замдиректора школы, и запросил код из СМС. Затем мошенники позвонили якобы от «Госуслуг» и сообщили о подозрительной активности в личном кабинете. Позже они под видом сотрудника ФСБ убедили ребенка, что деньги семьи переводятся на Украину и за это предусмотрена уголовная ответственность. Полиция проводит расследование.

Ранее в Кемеровской области мошенники попытались обмануть 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов через мессенджер. Они пытались склонить пенсионера к снятию крупной суммы с его банковских счетов. Правоохранительные органы своевременно вмешались и предотвратили кражу.

