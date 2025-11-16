Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 16:36

Военкор рассказал, как ВСУ «проспали» прорыв ВС РФ

Военкор Коц: ВСУ упустили из виду прорыв российских бойцов к Запорожью

Военнослужащие ВСУ
ВС России совершили новый прорыв на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ «проспали» этот удар.

Генштаб ВСУ, лихорадочно пытающийся решить задачу по деблокаде Красноармейска и Купянска, проспал удар с другого направления. Войска группировки «Восток» уже несколько недель успешно наступают на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, — сообщил военкор.

В целом, по его словам, можно сказать, что перед зимней кампанией ВС РФ удалось растянуть силы ВСУ на широкий фронт. Вытянув основные ресурсы противника в Донецке и Харьковской области, российские войска нанесли удар с другого направления — значительно южнее. Это заставило противника срочно перебрасывать силы и менять расположение фронта, отметил военкор, добавив, что у сил ВСУ явно не хватает ресурсов. За осень ВС РФ удалось значительно укрепиться на территориях, контролируемых врагом, заключил он.

Ранее пулеметчик с позывным Иркут заявил, что российские военные зачистили село Сладкое на Запорожском направлении. Он отметил, что при осмотре одного из домов бойцы уничтожили группу противника, закидав ее гранатами.

