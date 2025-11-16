Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 17:22

«Живое чудо»: в Москве зацвела редкая орхидея

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвела орхидея стангопея глазчатая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В московском ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» впервые за сезон зацвела редкая орхидея стангопея глазчатая, сообщает пресс-служба сада. Цветение длится всего один день, поэтому сотрудники называют его живым чудом. К вечеру 17 ноября растение отцветет.

В Пальмовой оранжерее старейшего ботанического сада России впервые за сезон зацвела редкая орхидея стангопея глазчатая (Stanhopea oculata). Цветение длится всего одни сутки, поэтому сотрудники «Аптекарского огорода» называют событие живым чудом, — уточнили в пресс-службе.

Стангопея глазчатая родом из Мексики, Центральной Америки и бассейна Амазонки. В природе ее опыляют пчелы, которые собирают ароматические вещества для привлечения самок. Без этих пчел орхидея не смогла бы размножаться, а необычное поведение насекомых поддерживает жизненный цикл десятков семейств растений в тропических лесах.

Ранее в московском Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела редкая орхидея ангрекум с Мадагаскара. Растение с крупными белыми лепестками диаметром девять сантиметров и нежным ароматом можно было увидеть в Пальмовой оранжерее. В природе эта орхидея встречается на высоте около 400 метров над уровнем моря.

