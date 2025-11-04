Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 12:00

Замиокулькас из листа: простой способ размножить любимое растение дома — пошаговая инструкция

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие мечтают пополнить коллекцию комнатных растений, не тратя деньги на покупку новых экземпляров. Замиокулькас легко размножить самостоятельно, используя всего лишь листья‑перья.

Выберите крепкие пластины, аккуратно срежьте их острыми ножницами, подсушите на воздухе, обработайте срез активированным углем и опудрите «Корневином». Для укоренения возьмите прозрачную емкость с дренажными отверстиями, заполните ее вермикулитом на 30% и посадите перья.

Полейте отстоянной водой с «Цирконом», накройте пакетом с вентиляционными отверстиями и поставьте в светлое место без прямых солнечных лучей. Ежедневно проветривайте мини‑парник, проверяйте состояние листьев и увлажняйте грунт. Через два месяца появятся корни — тогда постепенно увеличивайте время проветривания, а спустя неделю уберите укрытие. Пересадите саженцы в горшок, погружая в почву только корневую систему.

Ранее сообщалось, что многие владельцы замиокулькаса мечтают, чтобы растение цвело пышно. При этом не все знают, что нужно для этого делать. Оказывается, роскошное долларовое дерево можно вырастить с помощью обычного чая, который все выбрасывают.

растения
советы
цветения
сады
Марина Макарова
М. Макарова
