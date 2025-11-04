Замиокулькас из листа: простой способ размножить любимое растение дома — пошаговая инструкция

Многие мечтают пополнить коллекцию комнатных растений, не тратя деньги на покупку новых экземпляров. Замиокулькас легко размножить самостоятельно, используя всего лишь листья‑перья.

Выберите крепкие пластины, аккуратно срежьте их острыми ножницами, подсушите на воздухе, обработайте срез активированным углем и опудрите «Корневином». Для укоренения возьмите прозрачную емкость с дренажными отверстиями, заполните ее вермикулитом на 30% и посадите перья.

Полейте отстоянной водой с «Цирконом», накройте пакетом с вентиляционными отверстиями и поставьте в светлое место без прямых солнечных лучей. Ежедневно проветривайте мини‑парник, проверяйте состояние листьев и увлажняйте грунт. Через два месяца появятся корни — тогда постепенно увеличивайте время проветривания, а спустя неделю уберите укрытие. Пересадите саженцы в горшок, погружая в почву только корневую систему.

